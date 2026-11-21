Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными кандидатами в президенты США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут стать кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах 2028 г. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, высоко оценив работу обоих политиков.
«Что касается республиканцев, есть несколько человек, которые могут быть очень хорошими. Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах от партии.
21 ноября американский лидер также предложил главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру принять участие в президентских выборах. Во время пресс-конференции, на которой присутствовали Вэнс и Рубио, Трамп назвал Миллера самым могущественным человеком в мире.
16 ноября Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Вэнс может объявить о своем решении участвовать в президентских выборах в конце весны 2027 г. По данным портала, вице-президент остается главным фаворитом на выдвижение от Республиканской партии в качестве преемника Трампа.
При этом 13 ноября CNN со ссылкой на окружение Вэнса писал, что политик допускает отказ от участия в выборах 2028 г. после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Одним из ключевых обстоятельств, влияющих на его решение, остается война США с Ираном.
5 ноября The Independent сообщила о возможной отставке Рубио ради участия в президентской гонке. По сведениям источников издания, госсекретарь рассматривал такой вариант и до промежуточных выборов, однако поражение Республиканской партии повысило вероятность его ухода с должности.