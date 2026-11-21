«Что касается республиканцев, есть несколько человек, которые могут быть очень хорошими. Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах от партии.