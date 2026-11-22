У Земли появилась временная «вторая Луна»
У Земли появилась временная «вторая Луна» – небольшой астероид, который оказался под воздействием гравитации планеты в апреле 2026 г. Об этом сообщил CNN со ссылкой на астрономов.
Небесное тело диаметром около двух метров получило обозначение 2026 QQ8. Ожидается, что оно останется временным спутником Земли до начала декабря, после чего покинет сферу ее гравитационного влияния и продолжит движение вокруг Солнца.
Астероид обнаружил в августе венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Изначально ученые не могли определить, является ли объект естественным небесным телом или фрагментом искусственного спутника. Для подтверждения его происхождения потребовалось несколько недель наблюдений и анализ влияния солнечного излучения на траекторию движения.
По словам директора Центра малых планет Международного астрономического союза Мэтью Пейна, подобные временные спутники появляются у Земли регулярно, однако из-за небольших размеров и высокой скорости движения их трудно обнаружить. «В среднем в любой момент времени рядом с Землей, вероятно, находится один такой объект. Они остаются на несколько недель или месяцев. Иногда их нет совсем, а иногда их несколько», – пояснил ученый.
Астрономы отмечают, что астероид 2026 QQ8 не представляет угрозы для Земли. Даже в случае попадания в атмосферу он разрушился бы, не причинив существенного ущерба.
29 октября Reuters писал, что за орбитой Плутона обнаружили ледяной объект, который может оказаться новой карликовой планетой Солнечной системы.