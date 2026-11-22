По словам директора Центра малых планет Международного астрономического союза Мэтью Пейна, подобные временные спутники появляются у Земли регулярно, однако из-за небольших размеров и высокой скорости движения их трудно обнаружить. «В среднем в любой момент времени рядом с Землей, вероятно, находится один такой объект. Они остаются на несколько недель или месяцев. Иногда их нет совсем, а иногда их несколько», – пояснил ученый.