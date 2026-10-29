Ученые обнаружили за Плутоном новую карликовую планету
За орбитой Плутона обнаружили ледяной объект, который может оказаться новой карликовой планетой Солнечной системы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на ученых.
Объект получил обозначение 2026 ED138. По предварительным оценкам, его диаметр составляет от 600 до 1500 км, а расстояние до Солнца примерно в 46 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Как пишет Reuters, Плутон находится в среднем в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.
Открытие было сделано с помощью телескопа обсерватории им. Веры Рубин, расположенной на горе Серро-Пачон в Чили. Первым объект заметил астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Мэтт Холман.
По словам исследователей, 2026 ED138 может стать одной из крупнейших карликовых планет Солнечной системы. Однако для подтверждения его статуса необходимы дополнительные наблюдения. В частности, ученым предстоит точнее определить размеры и состав небесного тела.
В настоящее время Международный астрономический союз официально признает пять карликовых планет: Плутон, Эриду, Хаумеа, Макемаке и Цереру. Первые четыре находятся за орбитой Нептуна, а Церера расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
Плутон считался девятой планетой Солнечной системы до 2006 г., когда Международный астрономический союз изменил его классификацию на карликовую планету.