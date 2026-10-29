Ученые обнаружили за Плутоном новую карликовую планету

Объект получил обозначение 2026 ED138. По предварительным оценкам, его диаметр составляет от 600 до 1500 км, а расстояние до Солнца примерно в 46 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Как пишет Reuters, Плутон находится в среднем в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.