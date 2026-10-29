Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 500,19+0,31%RTSI976,27+0,31%RGBI112,310%RGBITR777,83+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Самолет из Москвы подал сигнал о возгорании в аэропорту Архангельска

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Самолет, летевший из Москвы, подал сигнал о возгорании перед посадкой в аэропорту Архангельска, сообщил ТАСС.

Самолет сел штатно. Как сказали в аэропорту, экипаж подал сигнал о срабатывании сигнализации, но службы аэропорта были готовы. Пострадавших пассажиров в инциденте не было.

После посадки самолет осмотрели специалисты, очагов возгарания не выявлено.  

19 октября пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, подавший сигнал бедствия во время полета над Казахстаном, совершил посадку в аэропорту Омска. Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс S77099 из Новосибирска в Махачкалу.

По данным авиакомпании, причиной посадки в Омске стала техническая неисправность самолета.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её