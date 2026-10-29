Самолет из Москвы подал сигнал о возгорании в аэропорту Архангельска
Самолет, летевший из Москвы, подал сигнал о возгорании перед посадкой в аэропорту Архангельска, сообщил ТАСС.
Самолет сел штатно. Как сказали в аэропорту, экипаж подал сигнал о срабатывании сигнализации, но службы аэропорта были готовы. Пострадавших пассажиров в инциденте не было.
После посадки самолет осмотрели специалисты, очагов возгарания не выявлено.
19 октября пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, подавший сигнал бедствия во время полета над Казахстаном, совершил посадку в аэропорту Омска. Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс S77099 из Новосибирска в Махачкалу.
По данным авиакомпании, причиной посадки в Омске стала техническая неисправность самолета.