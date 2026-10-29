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Путин: Россия помогает урегулировать и предотвращать конфликты в Африке

Анна Виноградова

Россия участвует в урегулировании вооруженных конфликтов на африканском континенте и содействует предотвращению новых кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего саммита «Россия – Африка» в Москве.

«Как постоянный член Совбеза ООН, наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте», – подчеркнул российский лидер.

28 октября Путин заявил, что Россия и африканские государства тесно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, и координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам. Президент также выразил готовность Москвы помогать партнерам в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В тот же день глава государства назвал Африканский союз ключевым партнером России среди региональных организаций. Он подчеркнул, что укрепление отношений с панафриканскими объединениями является частью долгосрочного курса на развитие равноправного сотрудничества.

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