Путин: Россия помогает урегулировать и предотвращать конфликты в Африке
Россия участвует в урегулировании вооруженных конфликтов на африканском континенте и содействует предотвращению новых кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего саммита «Россия – Африка» в Москве.
«Как постоянный член Совбеза ООН, наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на африканском континенте», – подчеркнул российский лидер.
28 октября Путин заявил, что Россия и африканские государства тесно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, и координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам. Президент также выразил готовность Москвы помогать партнерам в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
В тот же день глава государства назвал Африканский союз ключевым партнером России среди региональных организаций. Он подчеркнул, что укрепление отношений с панафриканскими объединениями является частью долгосрочного курса на развитие равноправного сотрудничества.