Путин: Россия помогает урегулировать и предотвращать конфликты в Африке

28 октября Путин заявил, что Россия и африканские государства тесно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, и координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам. Президент также выразил готовность Москвы помогать партнерам в борьбе с терроризмом и экстремизмом.