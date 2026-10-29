Песков: Европа рубит сук, на котором сидит, отказом от газа из России
Европейские страны наносят ущерб собственной экономике, отказываясь от поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По оценке представителя Кремля, проводимая европейскими государствами энергетическая политика наносит вред прежде всего им самим. Песков отметил, что отказом от российского газа Европа «рубит сук, на котором сидит» (цитата по ТАСС).
27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского газа даже после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Запрет на импорт российских энергоресурсов должен вступить в силу в 2027 г. При этом Йоргенсен признал, что Европа остается уязвимой из-за зависимости от импорта топлива и нестабильности мировых рынков.
26 октября Песков сообщил, что Россия готова обсуждать возобновление поставок газа в европейские страны при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов сырья. По его словам, после сокращения закупок со стороны ЕС Москва увеличила экспорт по альтернативным направлениям.
27 октября президент России Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей наносит ущерб промышленности и социальной сфере европейских государств. Комментируя энергетическую политику ЕС, он привел пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».