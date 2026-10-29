Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,44+0,36%RTSI976,77+0,36%RGBI112,34+0,03%RGBITR777,99+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Европа рубит сук, на котором сидит, отказом от газа из России

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Европейские страны наносят ущерб собственной экономике, отказываясь от поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По оценке представителя Кремля, проводимая европейскими государствами энергетическая политика наносит вред прежде всего им самим. Песков отметил, что отказом от российского газа Европа «рубит сук, на котором сидит» (цитата по ТАСС).

27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского газа даже после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Запрет на импорт российских энергоресурсов должен вступить в силу в 2027 г. При этом Йоргенсен признал, что Европа остается уязвимой из-за зависимости от импорта топлива и нестабильности мировых рынков.

26 октября Песков сообщил, что Россия готова обсуждать возобновление поставок газа в европейские страны при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов сырья. По его словам, после сокращения закупок со стороны ЕС Москва увеличила экспорт по альтернативным направлениям.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей наносит ущерб промышленности и социальной сфере европейских государств. Комментируя энергетическую политику ЕС, он привел пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте