Песков: Европа рубит сук, на котором сидит, отказом от газа из России

27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не намерен возвращаться к закупкам российского газа даже после возможного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Запрет на импорт российских энергоресурсов должен вступить в силу в 2027 г. При этом Йоргенсен признал, что Европа остается уязвимой из-за зависимости от импорта топлива и нестабильности мировых рынков.