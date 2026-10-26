В Кремле назвали условия для обсуждения поставок российского газа в Европу
Россия готова обсуждать возобновление поставок газа европейским странам при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов сырья. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что после сокращения закупок российского газа европейскими странами Москва нарастила экспорт по альтернативным направлениям. При этом, по его словам, свободные объемы для новых поставок доступны не всегда.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в работе на всех рынках, где экспорт газа остается экономически выгодным.
13 октября Песков говорил, что Европа, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российских нефти и нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки.
16 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в европейские страны. По его словам, РФ готова и дальше выполнять свои обязательства по контрактам. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют. Отказ от поставок не основан на правовой базе и идет в разрез с интересами европейских потребителей.
20 октября «Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что Евросоюз (ЕС) в сентябре 2026 г. импортировал по трубопроводам 11,3 млрд куб. м газа – на 17% больше, чем в сентябре 2025 г. Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток» увеличился на 2% в годовом выражении. По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за 9 месяцев 2026 г. Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г.