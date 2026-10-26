В Кремле назвали условия для обсуждения поставок российского газа в Европу

20 октября «Ведомости» со ссылкой на доклад Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что Евросоюз (ЕС) в сентябре 2026 г. импортировал по трубопроводам 11,3 млрд куб. м газа – на 17% больше, чем в сентябре 2025 г. Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток» увеличился на 2% в годовом выражении. По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за 9 месяцев 2026 г. Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г.