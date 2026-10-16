Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CARM0,755+3,14%TGKN0,004-0,78%IMOEX2 426,69+1,67%RTSI914,23+1,84%RGBI111,66-0,03%RGBITR769,85+0,01%
Главная / Бизнес /

Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия готова увеличивать поставки энергоресурсов в европейские страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия готова и дальше выполнять свои обязательства по контрактам. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют. Отказ от поставок не основан на правовой базе и идет в разрез с интересами европейских потребителей.

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки.

1 октября «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в сентябре 2026 г. сократились на 14% к показателю сентября прошлого года до 44,5 млн куб. м в сутки. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь