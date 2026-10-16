Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу
Россия готова увеличивать поставки энергоресурсов в европейские страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По его словам, Россия готова и дальше выполнять свои обязательства по контрактам. Он отметил, что долгосрочные соглашения еще действуют. Отказ от поставок не основан на правовой базе и идет в разрез с интересами европейских потребителей.
13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия продолжит поставлять свой конкурентоспособный товар на мировые рынки.
1 октября «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писали, что поставки российского газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» в сентябре 2026 г. сократились на 14% к показателю сентября прошлого года до 44,5 млн куб. м в сутки.