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Главная / Политика /

Ушаков: Путин открыт для новых контактов со Стуббом и Стере

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин готов продолжить телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, если они вновь выступят с такой инициативой. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Там была договоренность, что если лидеры захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку», – сказал Ушаков телеканалу «Звезда».

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стере по инициативе европейских лидеров. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних консультаций в Абу-Даби и вопросы безопасности в Балтийском регионе. В администрации президента Финляндии уточнили, что Стубб и Стере выступали от имени своих государств, а не всей Европы.

28 октября Ушаков заявил, что вопрос об участии представителей Европы в переговорах по Украине пока не рассматривается. По его словам, достигнута договоренность лишь о возобновлении консультаций России, США и Украины.

29 октября помощник президента сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится после 4 ноября. Точная дата будет определена с учетом обстановки на поле боя и других обстоятельств.

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