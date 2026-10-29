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Главная / Карьера /

Управляющим директоров сети «Рив гош» стала Анна Ларина

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Управляющим директором парфюмерно-косметической сети «Рив гош» стала Анна Ларина, сообщил «Ведомостям» представитель группы RWB.

Ранее возглавлявший сеть Эдгар Шабанов покинул пост. Он планирует сосредоточиться на развитии собственных проектов.

Ларина начала профессиональную карьеру в 1998 г. в L’Oréal Россия, где прошла путь через ключевые направления бизнеса. Девять лет руководила развитием Lancôme, Giorgio Armani Beauty и других брендов, а также управляла командами численностью более 300 человек.

В RWB отметили, что Ларина приобрела глубокую экспертизу в разных сегментах бьюти-индустрии и розничном бизнесе. В должности управляющего директора Ларина сосредоточится на развитии омниканальной модели бизнеса «Рив гош», объединяющей возможности розницы и цифровых каналов продаж.

О стратегическом партнерстве Wildberries и «Рив гош» было объявлено 26 сентября 2025 г. Тогда 252 магазина сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, а ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries. 15 декабря 2025 г. объединенная компания Wildberries & Russ стала владельцем «Рив гош».

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