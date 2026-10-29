СК: более 9000 жителей Донбасса погибли от атак ВСУ

Военные следственные органы продолжают устанавливать командиров ВСУ, отдававших приказы об ударах беспилотниками по Запорожской и Херсонской областям, которые, по данным СК, привели к гибели людей. Также ведомство сообщило об установлении причастных к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 г. Среди предполагаемых организаторов названы лица, связанные со специальными силами ВСУ и Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.