СК: более 9000 жителей Донбасса погибли от атак ВСУ
В результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 9157 жителей Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев на оперативном совещании в Луганске по расследованию преступлений в Донбассе и работе следственных подразделений на территориях новых регионов РФ.
Совещание прошло под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.
По приведенным им данным, в результате действий украинской стороны погибли 9157 мирных жителей, включая 279 несовершеннолетних, еще более 29 000 человек пострадали. Следователи возбудили 11 500 уголовных дел, допросили свыше 266 000 свидетелей, а потерпевшими признали 132 000 граждан.
Военные следственные органы продолжают устанавливать командиров ВСУ, отдававших приказы об ударах беспилотниками по Запорожской и Херсонской областям, которые, по данным СК, привели к гибели людей. Также ведомство сообщило об установлении причастных к диверсиям на железных и автомобильных дорогах в Брянской и Белгородской областях в 2023 г. Среди предполагаемых организаторов названы лица, связанные со специальными силами ВСУ и Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
Отдельное внимание уделили идентификации погибших в результате боевых действий. В ходе экспертиз останков, найденных в массовом захоронении возле Свято-Вознесенского мужского монастыря в Северодонецке, специалисты выделили генетические профили более 100 человек и установили личности 34 погибших. Работы продолжаются.
Бастрыкин подчеркнул важность продолжения расследований преступлений военного времени для сохранения исторической памяти. Участники встречи также рассмотрели вопросы поддержки военнослужащих и их семей, обеспечения жилищных прав детей-сирот – наследников погибших участников спецоперации и доставки гуманитарной помощи мирным жителям и российским военным. Глава СК также наградил сотрудников ведомства за профессионализм и личное мужество.
15 октября Кабурнеев сообщил, что российские суды приговорили 85 украинских военнослужащих к пожизненному лишению свободы по уголовным делам о преступлениях, совершенных с 2014 г. По данным СК, с 2014 г. возбуждено более 11 000 уголовных дел о предполагаемых преступлениях украинских вооруженных формирований. Следователи завершили расследование 1215 дел в отношении 1552 военнослужащих. Обвинительные приговоры вынесены 1265 фигурантам, из которых 85 получили пожизненные сроки.