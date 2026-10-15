СК: более 80 украинских военнослужащих получили пожизненные сроки в России
Российские суды приговорили 85 украинских военнослужащих к пожизненному лишению свободы по уголовным делам о преступлениях, совершенных с 2014 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.
По данным СК, с 2014 г. возбуждено более 11 000 уголовных дел о предполагаемых преступлениях украинских вооруженных формирований. Следователи завершили расследование 1215 дел в отношении 1552 военнослужащих. Обвинительные приговоры вынесены 1265 фигурантам, из которых 85 получили пожизненные сроки.
2 октября Кабурнеев сообщил о 11 305 возбужденных уголовных делах с 2014 г. Тогда, по данным ведомства, в суд было направлено 1201 дело, а число осужденных представителей украинских вооруженных формирований составляло 1252 человека.
7 июля СК сообщил о пожизненных приговорах четырем офицерам ВСУ по делу об убийстве 93 мирных жителей и обстрелах жилых кварталов Мариуполя. Суд признал их виновными в убийствах, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов ведения вооруженного конфликта.