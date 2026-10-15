СК: более 80 украинских военнослужащих получили пожизненные сроки в России

Российские суды приговорили 85 украинских военнослужащих к пожизненному лишению свободы по уголовным делам о преступлениях, совершенных с 2014 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета (СК) России Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.