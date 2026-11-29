По данным на 10:00 (11:00 мск), в голосовании приняли участие 5047 избирателей, что составляет 3,90%. Около 4980 человек проголосовали по основным спискам, 68 – по дополнительным. В первом туре 15 ноября к этому же времени на участки пришли более 7100 человек.