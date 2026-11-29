На выборах в Гагаузии проголосовали 3,90% избирателей
Во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 10.00 по местному времени (11.00 мск) проголосовали 3,90% избирателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральный избирательный совет (ЦИС). По сравнению с первым туром, который прошел 15 ноября, показатель снизился почти на треть.
По данным на 10:00 (11:00 мск), в голосовании приняли участие 5047 избирателей, что составляет 3,90%. Около 4980 человек проголосовали по основным спискам, 68 – по дополнительным. В первом туре 15 ноября к этому же времени на участки пришли более 7100 человек.
Во второй тур внеочередных выборов главы Гагаузской автономии вышли экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и кандидат от Соцпартии Федор Гагауз. После обработки всех бюллетеней Стояногло получает 38% голосов, Гагауз – 24%. Оба лидера в предвыборных заявлениях отмечали необходимость поддержания дружественных отношений с Россией.
В июле Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию автономии. Теперь все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет. Тогда же председатель народного собрания (парламента) Гагаузии Валентин Гайдаржи заявлял, что Молдавия может ликвидировать автономию. Он подчеркнул, что народное собрание решительно осуждает политизированное решение КС. В августе парламент Молдавии утвердил изменения в избирательный кодекс, меняющие порядок проведения выборов в Гагаузской автономии.