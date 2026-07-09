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КС Молдавии ограничил полномочия Гагаузии в вопросе организации выборов

Ведомости

Конституционный суд Молдавии признал неконституционными нормы, позволявшие парламенту Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономии. Об этом заявила глава КС Домника Маноле во время заседания, трансляция которого велась на сайте суда.

По решению суда региональные органы власти больше не смогут самостоятельно определять состав избирательной комиссии Гагаузии. Маноле уточнила, что все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет.

3 июля ТАСС передавал, что очередные выборы в парламент Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Теперь за июль депутатам необходимо урегулировать конфликт с официальным Кишиневом, блокирующим проведение выборов. Молдавские власти настаивают на проведении выборов в автономии с учетом обновленного избирательного кодекса. 2 июня исполняющий обязанности спикера народного собрания (парламента) Гагаузии Николай Орманжи объявил об отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.

В октябре 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул, приговоренная в Молдавии к семи годам лишения свободы, заявила, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. До этого Гуцул утверждала, что молдавские прокуроры предлагали ей подать в отставку с поста главы автономии в обмен на закрытие уголовного дела.

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