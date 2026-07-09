КС Молдавии ограничил полномочия Гагаузии в вопросе организации выборов

3 июля ТАСС передавал, что очередные выборы в парламент Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Теперь за июль депутатам необходимо урегулировать конфликт с официальным Кишиневом, блокирующим проведение выборов. Молдавские власти настаивают на проведении выборов в автономии с учетом обновленного избирательного кодекса. 2 июня исполняющий обязанности спикера народного собрания (парламента) Гагаузии Николай Орманжи объявил об отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.