Новые выборы в парламент Гагаузии состоятся 15 ноября
Очередные выборы в парламент Гагаузской автономии Молдавии пройдут 15 ноября. Решение об этом принято на заседании местного парламента, передает ТАСС.
Теперь за июль депутатам необходимо урегулировать конфликт с официальным Кишиневом, блокирующим проведение выборов. Молдавские власти настаивают на проведение выборов в автономии с учетом обновленного избирательного кодекса.
2 июня исполняющий обязанности спикера Народного собрания (парламент) Гагаузии Николай Орманжи объявил об отставке после того, как депутаты не смогли принять решение об условиях проведения выборов в автономии.
В октябре 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул, приговоренная в Молдавии к семи годам лишения свободы, заявила, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. До этого Гуцул утверждала, что молдавские прокуроры предлагали ей подать в отставку с поста главы автономии в обмен на закрытие уголовного дела.