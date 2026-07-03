Новые выборы в парламент Гагаузии состоятся 15 ноября

В октябре 2025 г. глава автономии Евгения Гуцул, приговоренная в Молдавии к семи годам лишения свободы, заявила, что власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии. До этого Гуцул утверждала, что молдавские прокуроры предлагали ей подать в отставку с поста главы автономии в обмен на закрытие уголовного дела.