Гуцул: власти Молдавии хотят полной ликвидации автономии Гагаузии
Власти Молдавии стремятся к полной ликвидации автономии Гагаузии, заявила глава автономии Евгения Гуцул в интервью ТАСС. Текст был передан через адвокатов.
По ее словам, конечной задачей Кишинева является уничтожение автономии, превращение Гагаузии в обычный район, управляемый из столицы. Гуцул подчеркнула, что это лишит гагаузов «особого статуса, за который боролись поколения». Она заверила, что не допустит реализации этих планов.
Ранее Гуцул заявила в суде, что молдавские прокуроры предлагали ей подать в отставку с поста руководителя автономии в обмен на закрытие возбужденного против нее уголовного дела, писал ТАСС 13 октября.
5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, признав ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Суд также на пять лет лишил ее права быть членом политических партий и постановил взыскать $2,3 млн, которые, как полагает следствие, были направлены на финансирование партии.
Защита Гуцул подала апелляцию, настаивая на незаконности приговора. 8 октября Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты, которая просила освободить политика из-под стражи до вынесения окончательного решения суда.