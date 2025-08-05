«Диктатура в Молдове, не сомневаюсь, и на этот раз получит индульгенцию от Запада, бесцеремонно вмешивающегося в (не)суверенные дела этой многострадальной страны. Ее судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел» – написал он в своем Telegram-канале.