Ведомости&

Как в России и Молдавии отреагировали на приговор главе Гагаузии ГуцулОппозиционного политика осудили на семь лет
Суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее адвокат Наталья Байрам отметила, что решение суда будет исполнено немедленно – таким образом, Гуцул доставят в тюрьму прямо из зала суда.
Как в России и среди молдавской оппозиции отреагировали на арест главы Гагаузии – в материале «Ведомостей».
Реакция в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул
«Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху. Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы», – передал ее слова адвокат.
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон
«Все, чего смогла добиться «реформированная» юстиция [президента Молдавии] Майи Санду, – это приговорить к семи годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. Все, чего смогли добиться «реформированная» юстиция и политическая полиция Майи Санду, – это отомстить за глубокие личные обиды и ненависть президента», – написал он в своем Telegram-канале.
Партия социалистов Молдавии
«Это не правосудие, это акт политической мести. Власть сознательно пошла на прямую расправу над руководителям Автономии. Это не просто суд над человеком — это суд над автономией, над правом регионов избирать свое руководство», – говорится в сообщении в Telegram-канале партии.
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов
«Это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой европейской интеграции», – сказал он «РИА Новости».
Лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах
«Республика Молдова больше не является правовым государством, а превращается в государство, где все больше утверждается диктатура. Мы требуем от власти прекратить преследование оппозиции, разрушение демократии и попрание принципов правового государства», – написала она в Telegram-канале.
Депутат парламента Республики Молдавия от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский
«Это полнейший беспредел. Молдова окончательно скатилась в диктатуру. Сегодня в справедливой юстиции страны поставлена точка: семь лет — приговор башкану Гагаузии Евгении Гуцул. С сегодняшнего дня жизнь в Молдове уже не будет прежней. Все граждане страны это прекрасно понимают», – написал он в Telegram-канале.
Реакция в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают», – сказал он в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал семь лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», – написала она в своем Telegram-канале.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
«Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. И это ещё один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей», – написала она в Telegram.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
«Диктатура в Молдове, не сомневаюсь, и на этот раз получит индульгенцию от Запада, бесцеремонно вмешивающегося в (не)суверенные дела этой многострадальной страны. Ее судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел» – написал он в своем Telegram-канале.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов
«Диктатура, она и заключается в том, чтобы преследовать неугодных, избавляться от политических конкурентов и соперников. Делать все для того, чтобы честным независимым политикам мешать реализовывать их политические решения и программы», – сказал он «Sputnik Молдова».
Заместитель председателя Государственной думы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
«Режим гражданки Румынии Санду, повторял не раз, идет по украинскому сценарию, где устранение сильных конкурентов было одним из первых шагов по установлению управляемой извне диктатуры. Позор молдавскому режиму, позор его западным кукловодам», – сказал он ТАСС.