Bloomberg: PepsiCo сократит около 1000 сотрудников
Американская компания PepsiCo планирует ликвидировать около 1000 рабочих мест в Северной Америке в рамках реорганизации бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.
Производитель напитков Mountain Dew и снеков Doritos намерен упростить корпоративную структуру, четче распределить обязанности между подразделениями и ускорить принятие управленческих решений.
О предстоящих изменениях сотрудников уведомил генеральный директор североамериканского подразделения PepsiCo Рам Кришнан. По его словам, действующая организационная модель остается слишком сложной и разрозненной. Часть подразделений затронут изменения уже на следующей неделе.
Реорганизация проходит на фоне ухудшения положения PepsiCo на североамериканском рынке. Компания испытывает трудности в сегменте напитков и теряет долю рынка соленых снеков после повышения цен. На спрос также влияет изменение потребительского поведения: покупатели стали внимательнее следить за расходами и избирательнее подходить к покупкам. Дополнительным ударом стала потеря контракта на поставку напитков в американские рестораны KFC, которые решили перейти на продукцию Coca-Cola.
16 октября стало известно, что KFC в США заменит напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola после почти 40 лет сотрудничества с PepsiCo. Переход на нового поставщика начнется в январе 2027 г. и завершится к весне. KFC сотрудничала с PepsiCo с 1986 г., когда производитель напитков приобрел ресторанную сеть. После выделения ресторанного бизнеса в Yum! Brands в 1997 г. партнерство сохранилось. За пределами США PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC.