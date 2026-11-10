Bloomberg: PepsiCo сократит около 1000 сотрудников

16 октября стало известно, что KFC в США заменит напитки Pepsi на продукцию Coca-Cola после почти 40 лет сотрудничества с PepsiCo. Переход на нового поставщика начнется в январе 2027 г. и завершится к весне. KFC сотрудничала с PepsiCo с 1986 г., когда производитель напитков приобрел ресторанную сеть. После выделения ресторанного бизнеса в Yum! Brands в 1997 г. партнерство сохранилось. За пределами США PepsiCo продолжит поставлять напитки в KFC.