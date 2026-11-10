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Главная / Политика /

МИД: Запад пытался политизировать голосование по резолюции РФ в ООН

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ряд западных государств пытался перевести обсуждение в ходе голосования в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма в политическую плоскость. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По его словам, вместо предметного обсуждения противодействия героизации нацизма некоторые делегации выдвигали политически мотивированные обвинения в адрес России. При этом Лукьянцев отметил, что итоги голосования, по его оценке, подтвердили широкую международную поддержку российской инициативы. Москва намерена продолжать выступать против героизации нацизма, за сохранение исторической памяти и недопущение повторения трагедии Второй мировой войны, добавил он.

Дипломат также подчеркнул особое значение одобрения резолюции в 2026 г., когда отмечаются 80-летие приговора Нюрнбергского трибунала и 25-летие Дурбанской декларации и программы действий.

Резолюцию одобрил третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН. Документ, внесенный Россией, поддержали 117 государств, 53 страны проголосовали против, еще девять, включая Швейцарию и Турцию, воздержались. Среди выступивших против были США, Украина, Германия, Франция, Канада, Япония и ряд других государств.

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