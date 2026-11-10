МИД: Запад пытался политизировать голосование по резолюции РФ в ООН

По его словам, вместо предметного обсуждения противодействия героизации нацизма некоторые делегации выдвигали политически мотивированные обвинения в адрес России. При этом Лукьянцев отметил, что итоги голосования, по его оценке, подтвердили широкую международную поддержку российской инициативы. Москва намерена продолжать выступать против героизации нацизма, за сохранение исторической памяти и недопущение повторения трагедии Второй мировой войны, добавил он.