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Главная / Общество /

Минпросвещения расширило льготные категории при приеме в школы

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпросвещения утвердило изменения в порядке приема в школы, расширив список льготных категорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Право на внеочередные места в государственных и муниципальных школах теперь имеют дети сотрудников полиции и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на социальные гарантии.

Изменения внесены в порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приказом также закрепляется порядок первоочередного приема для детей военнослужащих. В частности, право на первоочередное зачисление сохраняется за детьми Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. 

Сейчас внеочередное зачисление в школы и детсады предусмотрено для детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших при выполнении задач спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы уже имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, писали «Ведомости».

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