Минпросвещения расширило льготные категории при приеме в школы

Сейчас внеочередное зачисление в школы и детсады предусмотрено для детей военнослужащих и добровольцев, а также погибших при выполнении задач спецоперации военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы уже имеют льготы при поступлении в военные вузы, училища и кадетские корпуса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, писали «Ведомости».