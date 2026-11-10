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Иран пообещал не открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий

Антон Потоков
Planet Volumes \ Unsplash
Planet Volumes \ Unsplash

Тегеран не откроет свободный проход через Ормузский пролив до выполнения семи условий Вашингтоном. Об этом заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Mayadeen.

«Ормузский пролив не будет открыт, пока эти условия не будут выполнены», – сказал он.

В сентябре иранское госагентство Tasnim сообщило, что Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива. Подробности требований не раскрывались. 13 октября сообщалось, что США приняли лишь часть иранских условий для открытия пролива.

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана для сделки с США абсурдными. Он пояснил, что Иран заинтересован в заключении сделки, однако предлагаемые им условия пока не позволяют вести серьезные переговоры. При этом Рубио допустил, что позиция Тегерана со временем может измениться.

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