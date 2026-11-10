Иран пообещал не открывать Ормузский пролив до выполнения семи условий

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана для сделки с США абсурдными. Он пояснил, что Иран заинтересован в заключении сделки, однако предлагаемые им условия пока не позволяют вести серьезные переговоры. При этом Рубио допустил, что позиция Тегерана со временем может измениться.