Москвичей будут оповещать о беспилотной и ракетной опасности

При этом публикация предупреждений в Max дополнит существующие способы оповещения, а не заменит их. Информация об угрозах по-прежнему будет распространяться через официальные страницы Собянина во «ВКонтакте» и Telegram, портал mos.ru, электронную почту и пуш-уведомления. Для оповещения также продолжат использовать телевидение и СМИ.