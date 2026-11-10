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Главная / Политика /

Москвичей будут оповещать о беспилотной и ракетной опасности

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сообщения об угрозах для жителей Москвы, включая беспилотную и ракетную опасность, с ноября будут размещаться в канале мэра Сергея Собянина в Max. Об этом сообщил градоначальник со ссылкой на решение оперативного штаба столицы.

По словам Собянина, новый порядок призван повысить оперативность и достоверность информирования населения. Мэр рекомендовал москвичам и другим заинтересованным гражданам подписаться на его канал в Max и поддерживать подписку в актуальном состоянии.

При этом публикация предупреждений в Max дополнит существующие способы оповещения, а не заменит их. Информация об угрозах по-прежнему будет распространяться через официальные страницы Собянина во «ВКонтакте» и Telegram, портал mos.ru, электронную почту и пуш-уведомления. Для оповещения также продолжат использовать телевидение и СМИ.

13 октября исследование КГ «Полилог» показало, что Max стал основной российской платформой для оперативного информирования жителей главами регионов. Из сопоставленных публикаций губернаторов 81% сначала появлялись в Max и лишь затем во «ВКонтакте». Самую большую аудиторию среди глав регионов в Max на тот момент имел Собянин – 224 364 подписчика.

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