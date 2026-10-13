Max становится для губернаторов главным каналом для оперативных новостей

В Max ведут каналы 88 губернаторов, совокупная аудитория глав регионов за первый год работы (запущен в марте 2025 г.) достигла 2,85 млн. 80 аккаунтов созданы практически одновременно – с 11 по 21 августа 2025 г. Тогда каналы в мессенджере появились даже у тех губернаторов, которые не были представлены в Telegram, – например, у Станислава Воскресенского (Ивановская обл.). К началу сентября 2025 г. в Max не были представлены главы Татарстана и Свердловской области Рустам Минниханов и Денис Паслер, а также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, писали «Ведомости». У первых двоих каналы появились, в мессенджере также публикуются сообщения администрации Волгоградской области.