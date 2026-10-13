Max становится для губернаторов главным каналом для оперативных новостей

Max становится для губернаторов главным каналом для оперативных новостейВ коммуникации глав регионов с жителями появляется больше интерактива, отмечают эксперты
В 2026 г. Max стал первым каналом распространения оперативных новостей для глав регионов среди российских платформ, особенно в приграничных регионах, а «В контакте» сохраняет статус площадки для массового охвата. Об этом говорится в исследовании КГ «Полилог» «Особенности национальной коммуникации: руководители российских регионов в меняющейся цифровой среде», с которым ознакомились «Ведомости».
Среди сопоставленных постов 81% сначала вышли в Max и лишь затем появляются во «В контакте», говорится в документе. Большинство губернаторских каналов дублируют публикации между площадками, медианная доля уникального контента в Max по сравнению с «В контакте» составляет 6,4%, отмечают в «Полилоге». В отдельных случаях доля уникального контента достигает 90% – такие губернаторы активнее ведут Max или в оперативном режиме сообщают о происшествиях. Среднее время задержки публикации дубля – 7 минут и 16 секунд, подсчитали исследователи.
В Max ведут каналы 88 губернаторов, совокупная аудитория глав регионов за первый год работы (запущен в марте 2025 г.) достигла 2,85 млн. 80 аккаунтов созданы практически одновременно – с 11 по 21 августа 2025 г. Тогда каналы в мессенджере появились даже у тех губернаторов, которые не были представлены в Telegram, – например, у Станислава Воскресенского (Ивановская обл.). К началу сентября 2025 г. в Max не были представлены главы Татарстана и Свердловской области Рустам Минниханов и Денис Паслер, а также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, писали «Ведомости». У первых двоих каналы появились, в мессенджере также публикуются сообщения администрации Волгоградской области.
Аудитория глав регионов на разных площадках: во «В контакте» – 6,25 млн (+325 000 за год), в Max – 2,85 млн за первый год, в «Одноклассниках» – 743 000, сказано в исследовании. Чаще всего губернаторы пишут о поддержке участников спецоперации, вопросах безопасности и образования. В топ-5 самых популярных тем в их аккаунтах также входят дороги и транспорт, социальная поддержка населения, отмечают в «Полилоге».
Наибольшую аудиторию в Max с момента запуска мессенджера набрали Сергей Собянин (Москва) – 224 364, Михаил Развожаев (Севастополь) – 203 660 и Вячеслав Федорищев (Самарская обл.) – 178 833. Для сравнения: у Собянина во «В контакте» 410 538 подписчиков, в Telegram – 366 161. У Развожаева – 62 070 и 220 010 соответственно.
У Федорищева – 111 091 подписчик во «В контакте». Свой канал в Telegram он после выборов в Госдуму переименовал в «Оперштаб. Самарская область». Личный контент и новостные сообщения от имени губернатора будут размещаться исключительно на платформах в Max и во «В контакте», отмечал Федорищев. Сейчас у этого канала в Telegram 26 698 подписчиков.
Оперативность стала стандартом, особенно в приграничных регионах, где каналы губернаторов фактически работают как СМИ и системы оповещения, отмечается в исследовании. Четверо из пяти лидеров рейтинга в Max руководят именно такими субъектами. Это повышает практическую ценность аккаунта и помогает набирать аудиторию, но увеличивает риск превращения его в сухой информационный канал.
Публичная коммуникация глав регионов стала сильнее зависеть от доступности площадок – замедление Telegram ускорило перенос оперативного информирования в Max, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. «Появление Max изменило прежде всего распределение ролей площадок. Тематика и тексты во многом остались прежними. Особенно выросла практическая ценность губернаторского аккаунта как источника срочных предупреждений и инструкций», – отмечает он.
Губернаторские аккаунты отходят от функции региональных медиа к инструменту взаимодействия с населением, считают в «Полилоге». Следующий этап может быть связан с интеграцией соцсетей с сервисами региона, обратной связью и контролем исполнения обращений, сказано в исследовании.
«Аудитория адаптируется к ограничениям, поэтому для губернаторов рациональной стратегией остается дублирование информации на нескольких площадках», – говорит политический консультант Ирина Вырыпаева.
Меняется модель публичного поведения губернаторов, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: если раньше социальные сети были преимущественно инструментом политического позиционирования, где глава региона рассказывал о своих достижениях, поездках и встречах, то сегодня они все больше превращаются в канал оперативного управления повесткой. Губернатор фактически становится главным официальным источником информации для жителей и это накладывает на него совершенно другую ответственность, отмечает он.
Telegram при этом остается важной частью политического информационного пространства, там присутствует политически активная аудитория, полагает Гращенков. «Поэтому одно дело – где губернатор первым публикует сообщение и совсем другое – где это сообщение получает наибольшее распространение и вызывает общественную реакцию. Эти показатели пока не обязательно совпадают», – сказал он «Ведомостям».
По мнению эксперта, для глав регионов важно не соревнование по количеству публикаций и подписчиков, а качество обратной связи – чтобы люди получили не формальные отписки, а реальное решение проблем. Также Гращенков рекомендует сохранять личную интонацию и не бояться содержательного диалога, так как политический капитал губернатора формируется не столько количеством позитивных новостей о нем, сколько ощущением у жителей, что власть доступна. И в этом смысле площадка общения не так важна, заключил он.