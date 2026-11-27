Макрон пожаловался на российские успехи в сельском хозяйстве
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия превратилась в крупного экспортера зерна и сельхозпродукции, и это наносит удар по французскому АПК. По его словам, из-за геополитической напряженности Франция потеряла рынки сбыта, а ее бывшие клиенты, включая Россию, стали конкурентами.
«Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет», – сказал Макрон на встрече с представителями сельхозсектора (видеозапись встречи размещена в соцсетях Елисейского дворца).
Российские аграрии уже собрали 142,5 млн т зерновых, а экспорт зерна в текущем сезоне, по оценке министра сельского хозяйства Оксаны Лут, превысит 40 млн т.
22 сентября правительство обнулило «плавающие» экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до 31 декабря 2026 г. для поддержки экспортеров в условиях перестройки логистики.