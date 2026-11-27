«Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет», – сказал Макрон на встрече с представителями сельхозсектора (видеозапись встречи размещена в соцсетях Елисейского дворца).