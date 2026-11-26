Правительство Украины поручило проверить всех мужчин от 17 до 60 лет
Кабинет министров Украины поручил провести проверку военно-учетных сведений мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.
Согласно документу, Государственная миграционная служба передаст министерству обороны данные из своих информационных систем и демографического реестра. В них входят паспортные сведения, налоговый номер, информация о гражданстве и зарегистрированном месте жительства, а также уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.
Минобороны должно сопоставить полученные данные с информацией в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. На внесение необходимых изменений по итогам проверки ведомству отводится 120 дней после ее завершения.
10 сентября Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) потребовала от Украины мобилизовать женщин из-за нехватки мужчин, годных к военной службе. По данным ведомства, глава Евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи с европейскими министрами отметила, что без такого шага Киев не сможет продолжить конфликт с Россией.
В феврале «Ведомости» подсчитали, что Украина потеряла более 8 млн человек, в том числе 2,2 млн взрослых мужчин, за четыре года конфликта с Россией. Если в середине 2021 г. насчитывалось 12,9 млн мужчин 18–60 лет, то в 2025 г. стало 10,7 млн, или на 17% меньше. Свыше 1,5 млн мужчин бежали из страны, а как минимум 0,2 млн погибли или пропали без вести.