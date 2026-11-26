До этого российский лидер выступил с речью в рамках конференции. Путин предложил обновить национальную стратегию развития ИИ, рассчитанную до 2036 г., и утвердить национальный план действий в этой сфере. Также он подчеркнул необходимость массового внедрения ИИ в экономику и социальную сферу на фоне демографических вызовов и дефицита кадров.