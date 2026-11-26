Путин встретился с молодыми специалистами по ИИ
Президент России Владимир Путин начал проведение встречи с молодыми специалистами в области ИИ на конференции «Сбера» AI Journey. В мероприятии также принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
До этого российский лидер выступил с речью в рамках конференции. Путин предложил обновить национальную стратегию развития ИИ, рассчитанную до 2036 г., и утвердить национальный план действий в этой сфере. Также он подчеркнул необходимость массового внедрения ИИ в экономику и социальную сферу на фоне демографических вызовов и дефицита кадров.