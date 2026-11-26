МИД: встреча Путина с премьером Японии на АТЭС состоялась по просьбе Токио
Контакт президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне состоялся по инициативе Токио. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне по просьбе премьер-министра Японии Такаити был организован ее краткий контакт с президентом», – заявила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
19 ноября Bloomberg писал, что премьер Японии в ходе встречи подняла вопросы задержания японского гражданина и защиты японских компаний в России. Также Такаити и Путин договорились продолжить контакты после переговоров на АТЭС.
18 ноября Путин встретился с Такаити после приветственного банкета на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. До этого пресс-секретарь Кремля сообщил, что российский лидер не планирует переговоров с японским премьером.