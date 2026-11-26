Гуцан подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере противодействия коррупции имеет значительный потенциал. Глава надзорного ведомства отметил, что российская прокуратура обладает значительным опытом выявления и пресечения коррупционных преступлений, а также обращения в доход государства активов чиновников, законность приобретения которых не подтверждена. По его словам, российская сторона открыта к обмену опытом в этой сфере.