РФ и Шри-Ланка договорились о борьбе с коррупцией
Генпрокурор России Александр Гуцан договорился со Шри-Ланкой об укреплении взаимодействия в борьбе с коррупцией. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан по итогам переговоров с председателем Комиссии по расследованию обвинений во взяточничестве и коррупции Шри-Ланки Неилом Иддавалом и генеральным директором комиссии Рангой Диссанаяке.
Гуцан подчеркнул, что сотрудничество двух стран в сфере противодействия коррупции имеет значительный потенциал. Глава надзорного ведомства отметил, что российская прокуратура обладает значительным опытом выявления и пресечения коррупционных преступлений, а также обращения в доход государства активов чиновников, законность приобретения которых не подтверждена. По его словам, российская сторона открыта к обмену опытом в этой сфере.
Гуцан также выразил готовность обсудить возможность обучения специалистов Шри-Ланки по программам повышения квалификации в Университете прокуратуры РФ.
Кроме того, генпрокурор подтвердил намерение развивать сотрудничество в рамках Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE) и ООН.
В конце октября в Баку состоялась встреча Гуцана и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, в ходе которой стороны обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов.