Захарова обвинила Зеленского в попытке спровоцировать конфликт РФ и НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО и сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Своими безумными действиями глава киевской хунты сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).
По мнению Захаровой, Зеленский не учитывает интересы миллионов людей, в том числе жителей стран Западной Европы, которая стала основным донором Украины.
25 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал провокацией призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ввести войска НАТО на Украину. Джонсон выступил за размещение европейских войск на украинской территории еще до достижения соглашения о прекращении огня.
24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не согласована. При этом, по его словам, у сторон есть понимание необходимости продолжения диалога.
20 ноября Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать размещение американских военных баз и присутствие европейских вооруженных сил на территории страны.