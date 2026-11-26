24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби пока не согласована. При этом, по его словам, у сторон есть понимание необходимости продолжения диалога.