Эстония перераспределит часть пограничников после закрытия КПП на границе с РФ
Эстония планирует направить 160 сотрудников пограничной службы, работающих на пунктах пропуска Нарва, Койдула и Лухамаа, на другие участки после закрытия КПП на границе с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро в письменном ответе на запрос депутата парламента Хелира-Вальдора Сеэдера, передает гостелерадио ERR.
По его словам, часть высвободившихся сотрудников задействуют для усиления охраны сухопутной границы. Также власти намерены применять дополнительные меры контроля на внутренних границах Шенгенской зоны.
Полиция и пограничная охрана Эстонии сейчас оценивают, сколько сотрудников можно будет направить на эстонско-латвийскую границу.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
23 ноября МИД России выразил протест Эстонии. В ведомстве назвали обвинения Таллина бездоказательными и предупредили о негативных последствиях закрытия границы для экономики республики. На следующий день стало известно, что Эстонская пограничная служба готова разместить дополнительные заграждения, в том числе бетонные блоки, на пунктах пропуска на границе.