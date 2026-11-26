Эстония планирует направить 160 сотрудников пограничной службы, работающих на пунктах пропуска Нарва, Койдула и Лухамаа, на другие участки после закрытия КПП на границе с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро в письменном ответе на запрос депутата парламента Хелира-Вальдора Сеэдера, передает гостелерадио ERR.