ФОМС предусмотрел выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний
Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 г. предусматривает стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом заявил председатель фонда Илья Баланин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.
По его словам, средства на эти выплаты заложены в нормированном страховом запасе ФОМС.
Кроме того, в 2027 г. планируется увеличить объемы медицинской помощи по профилю «онкология». Баланин отметил, что объем возрастет на 5% в круглосуточных стационарах и на 10% в дневных.
29 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2027–2029 гг. Расходы фонда в 2027 г. предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше показателя 2026 г. На оказание специализированной медпомощи в федеральных медицинских организациях в рамках базовой программы ОМС планируется направить 378,9 млрд руб.
9 октября депутат Госдумы Бадма Башанкаев сообщил, что финансирование лечения онкологических заболеваний в 2027 г. увеличится за счет роста поступлений страховых взносов на ОМС и накопленных средств фонда без привлечения денег из федерального бюджета.