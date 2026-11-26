29 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2027–2029 гг. Расходы фонда в 2027 г. предусмотрены в размере 5,21 трлн руб., что почти на 9% больше показателя 2026 г. На оказание специализированной медпомощи в федеральных медицинских организациях в рамках базовой программы ОМС планируется направить 378,9 млрд руб.