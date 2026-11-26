Российские и украинские спецслужбы при посредничестве США и участии омбудсменов двух стран согласовывают списки для масштабного обмена пленными. Москва рассчитывает завершить эту работу в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.