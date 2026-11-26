Песков: идет подготовка крупного обмена пленными
Российские и украинские спецслужбы при посредничестве США и участии омбудсменов двух стран согласовывают списки для масштабного обмена пленными. Москва рассчитывает завершить эту работу в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подготовка ведется во исполнение договоренностей, достигнутых на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби.
При этом представитель Кремля не уточнил возможные сроки обмена и количество его участников.
26 ноября депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших. По его словам, обмен проходит по формуле «250 на 22». Россия вернула 250 погибших военнослужащих, Украина – 22.
16 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными. Она уточнила, что российская сторона поддерживает регулярные контакты с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
19 ноября Песков сказал, что согласование обмена находится на завершающем этапе. Москва рассчитывает, что он состоится в ближайшее время.