Один человек погиб при стрельбе в ресторане во Франции
Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в ресторане французского города Оденкур в департаменте Ду. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на агентство AFP, получившее информацию от экстренных служб.
По данным агентства, погибшему было 34 года. Прибывшим на место происшествия спасателям не удалось его реанимировать. Второго пострадавшего, 23-летнего мужчину, госпитализировали в угрожающем жизни состоянии, передает телеканал France 3.
Обстоятельства происшествия и мотивы стрельбы пока не раскрываются.
23 октября AFP со ссылкой на источник в полиции сообщило о стрельбе в городе Трапп в пригороде Парижа. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Предполагаемого нападавшего задержали.
На следующий день французский спортивный клуб Atch Academy сообщил о гибели в результате этой стрельбы 26-летнего бойца смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.