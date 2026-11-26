Продажи российских препаратов на основе семаглутида выросли в 2,9 раза
Продажи российских препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, которые используют при лечении диабета и снижении веса, за 10 месяцев выросли в 2,9 раза год к году. Об этом сообщили «РИА Новости» аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).
Сегмент этих препаратов стал одним из самых быстрорастущих на российском фармацевтическом рынке. В упаковках продажи выросли с 4,6 млн до 13,6 млн штук, в денежном выражении – с 26,1 до 84,2 млрд руб., в 3,2 раза.
Главным драйвером выступил выход на рынок препаратов на основе тирзепатида. Вещество воздействует сразу на два рецептора – (ГПП-1 и ГИП), что в среднем обеспечивает более выраженный эффект в снижении веса и контролю сахара в крови. В 2025 г. такие препараты составляли 10% от объема продаж, а в 2026 г. соотношение между семаглутидом и тирзепатидом достигло равных значений, рассказал руководитель управления социально значимых товаров ЦРПТ Егор Жаворонков.
20 мая «Ведомости», ссылаясь на отчет агентства DSM Group, писали, что объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза.
В I квартале 2026 г. продажи сахароснижающих препаратов класса ГПП-1 агонистов в РФ выросли в 3,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. По данным аналитической компании IQData, они достигли 20,3 млрд руб.