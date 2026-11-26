20 мая «Ведомости», ссылаясь на отчет агентства DSM Group, писали, что объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза.