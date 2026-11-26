Шойгу: финансирование Украины Западом не помешает достижению целей спецоперации
Финансовая поддержка Украины со стороны западных стран не помешает России достичь целей специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Накачка деньгами не спасет киевскую хунту, цели СВО будут достигнуты», – сказал он.
По словам Шойгу, манипуляции с цифрами давно стали излюбленным инструментом западных стран. «Именно мифическими "успехами" украинских неонацистов они стремятся доказать "эффективность" своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в финансовой поддержке в размере 115 млрд евро в следующем году. В то же время Зеленский отметил, что видит положительные сигналы от европейских партнеров: Еврокомиссия (ЕК) предложила Киеву дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро, что с ранее согласованной помощью составит 90 млрд евро. Украинский лидер также добавил, что похожие потребности у Киева могут возникнуть и в 2028 г. Зеленский подчеркнул, что надеется, что конфликт к этому времени будет завершен.
23 ноября официальный представитель. МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ Брюсселя от двусторонних переговоров с Москвой, обвинила ЕК в финансировании террористов.