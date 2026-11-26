20 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в финансовой поддержке в размере 115 млрд евро в следующем году. В то же время Зеленский отметил, что видит положительные сигналы от европейских партнеров: Еврокомиссия (ЕК) предложила Киеву дополнительное финансирование в размере 45 млрд евро, что с ранее согласованной помощью составит 90 млрд евро. Украинский лидер также добавил, что похожие потребности у Киева могут возникнуть и в 2028 г. Зеленский подчеркнул, что надеется, что конфликт к этому времени будет завершен.