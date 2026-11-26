23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора компаниию. Это произошло после того, как он был отстранен на фоне новости о его романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Тогда же Трамп поддержал решение совета вернуть Хуанга на должность гендиректора и отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя. 25 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что федеральное правительство США не ведет расследование дела Хуанга.