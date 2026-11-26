CBS: Nvidia поставляет чипы контролируемым Китаем компаниям
Американская Nvidia продает наиболее передовые чипы как минимум двум компаниям, которые базируются в США, но контролируются китайскими фирмами. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственное расследование.
По данным телеканала, одним из «предпочтительных партнеров» чипового гиганта является калифорнийская компания, принадлежащая китайской фирме, гендиректор которой, по документам, является выпускником китайского военного университета. Другая калифорнийская фирма была переименована после того, как ее китайскую материнскую компанию включили в черный список.
Некоторые из базирующихся в США компаний, принадлежащих китайцам, затем сдавали в аренду или продавали передовые чипы, используемые для искусственного интеллекта, другим компаниям в Юго-Восточной Азии, свидетельствуют документы, на которые ссылается CBS.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора компаниию. Это произошло после того, как он был отстранен на фоне новости о его романе с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Тогда же Трамп поддержал решение совета вернуть Хуанга на должность гендиректора и отметил, что у американских властей нет доказательств противоправных действий предпринимателя. 25 ноября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что федеральное правительство США не ведет расследование дела Хуанга.