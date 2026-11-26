Предыдущий перезапуск Top Gear состоялся в 2002 г. Одним из наиболее известных ведущих программы стал Джереми Кларксон, который работал в шоу до 2015 г. вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. Впоследствии Кларксон стал ведущим автомобильного шоу The Grand Tour, выходившего с 2016 по 2024 г.