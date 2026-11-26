Гордон Рамзи станет ведущим Top Gear после перезапуска шоу
Британский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Гордон Рамзи станет главным ведущим автомобильного шоу Top Gear. Программа вернется на экраны в 2028 г. и будет выходить на телеканале BBC One и стриминговой платформе BBC iPlayer, сообщила BBC.
Состав ведущих программы полностью обновится. Съемки пройдут в Великобритании и других странах в 2027 г. Основной площадкой шоу вновь станет испытательный трек на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. В программу также вернется гонщик Стиг.
По словам Рамзи, он увлекается автомобилями и автоспортом с детства. Телеведущий рассчитывает сохранить дух оригинального шоу и привлечь новое поколение зрителей.
Рамзи трижды принимал участие в Top Gear в качестве гостя – в 2002, 2006 и 2017 гг. Он обладает гоночной лицензией и опытом участия в автомобильных соревнованиях.