Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил о диагностированном раке

Кларксон в эфире рассказал о диагнозе своим коллегам. По словам телеведущего, он узнал о болезни в мае. Кларксон также назвал диагностированную форму рака «агрессивной», но подчеркнул, что она была выявлена на ранней стадии. При этом далее телеведущего показали в эфире в больнице, он отметил, что «некоторые методы лечения пошли не так».