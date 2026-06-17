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Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил о диагностированном раке

Ведомости

Бывший ведущий Top Gear, основатель платформы Only Farmers Джереми Кларксон заболел раком. Об этом он сам сообщил в программе «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), передает Sky News.

Кларксон в эфире рассказал о диагнозе своим коллегам. По словам телеведущего, он узнал о болезни в мае. Кларксон также назвал диагностированную форму рака «агрессивной», но подчеркнул, что она была выявлена на ранней стадии. При этом далее телеведущего показали в эфире в больнице, он отметил, что «некоторые методы лечения пошли не так».

«Если это окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», – сказал Кларксон.

В апреле Кларксону исполнилось 66 лет. Он получил известность в роли ведущего британской программы об автомобилях Top Gear, в которой работал с 1988 по 2015 г. Он вел программы с коллегами Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. После Кларксон стал ведущим «The Grand Tour» (2016–2024 гг.). В 2021 г. он запустил свой документальный телесериал Clarkson's Farm.

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