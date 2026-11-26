«Честный знак»: продажи мороженого в России выросли почти на 12%
Продажи мороженого в России за январь – сентябрь 2026 г. увеличились на 9% в натуральном выражении до 329 400 т., а в денежном – на 11,8% до 303,8 млрд руб. Такие данные приводит оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ). Производство продукта за этот период выросло на 3%, пишет «Коммерсантъ».
Рынок восстанавливается после слабых результатов прошлого года. Среди факторов роста эксперты называют умеренное подорожание продукции, теплое лето и расширение ассортимента. По данным ЦРПТ, средняя цена мороженого за год увеличилась всего на 2,5% до 922 руб. за кг. Основным драйвером спроса стала федеральная розница. По данным NTech, продажи в торговых сетях выросли на 15,4% в натуральном выражении и на 16,4% в денежном. При этом число специализированных киосков и ларьков в городах-миллионниках сократилось за год на 5% до 3600.
Глава «Союзмолока» Артем Белов оценил увеличение совокупного потребления мороженого в 2% до 465 000 т., а производства – в 3% до 458 000 т. По его мнению, доступность продукта повысилась, в том числе благодаря снижению отпускных цен производителей.
Дополнительный спрос обеспечили теплый сезон и появление новых видов мороженого. Покупатели проявляют интерес к продукции без сахара и с добавлением протеина. Также растет доля собственных торговых марок сетей: за девять месяцев на них пришлось 17,7% продаж в натуральном выражении. Спрос на мороженое имеет выраженную сезонность. В 2026 г. максимальный объем продаж пришелся на июль – 58 100 т., минимальный – на февраль, когда было реализовано 18 500 т.
По данным Росстата, цена на пастеризованное молоко выросла на 0,4%. Стоимость сахара снизилась на 0,9%.
В октябре федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что за период с января по август Россия ввезла на зарубежные рынки более 24 000 т упакованного молока и сливок, что на 11% больше год к году (без учета данных стран ЕАЭС за август). В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% – до $35 млн. По итогам восьми месяцев Россия продемонстрировала рекордные для этого периода показатели экспортной выручки за поставки упакованного молока и сливок, отметил «Агроэкспорт». Максимальный объем экспорта в весе был зафиксирован в 2016 г. – около 35 000 тонн.