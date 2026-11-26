В октябре федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что за период с января по август Россия ввезла на зарубежные рынки более 24 000 т упакованного молока и сливок, что на 11% больше год к году (без учета данных стран ЕАЭС за август). В стоимостном выражении экспорт вырос на 17% – до $35 млн. По итогам восьми месяцев Россия продемонстрировала рекордные для этого периода показатели экспортной выручки за поставки упакованного молока и сливок, отметил «Агроэкспорт». Максимальный объем экспорта в весе был зафиксирован в 2016 г. – около 35 000 тонн.