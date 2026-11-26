Шкарнулис добавил, что со стороны России и Белоруссии якобы возможны провокации, и Литва оценивает исходящую «угрозу» от РФ и Белоруссии в равном размере. Так он ответил на вопрос журналиста о том, «где больше угроза умышленных провокаций». Журналист добавила, что с октября в районе Калининградской области вместе с пограничниками находятся литовские военнослужащие.