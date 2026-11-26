В Литве заявили об отсутствии планов по закрытию границы с Россией
Литва не планирует закрывать границу с Россией в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу LRT заявил начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы Донатас Шкарнулис.
«В настоящее время, я думаю, еще нет такой ситуации, чтобы нужно было закрывать пункты пограничного контроля», – сказал он.
Шкарнулис добавил, что со стороны России и Белоруссии якобы возможны провокации, и Литва оценивает исходящую «угрозу» от РФ и Белоруссии в равном размере. Так он ответил на вопрос журналиста о том, «где больше угроза умышленных провокаций». Журналист добавила, что с октября в районе Калининградской области вместе с пограничниками находятся литовские военнослужащие.
16 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна может закрыть границы с Россией по примеру Эстонии «в случае необходимости». Он отметил, что республика должна ответить, если «попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжатся».
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что с 1 декабря страна закроет все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности».