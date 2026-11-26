Кушнер назвал Путина исторической личностью и гроссмейстером политики
Президент России Владимир Путин – гроссмейстер политики. Об этом в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера заявил зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер.
«Он – историческая личность. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен. Он очень вдумчив. Он делает много заметок во время наших выступлений, а затем очень точно передает информацию», – сказал он (цитата по The Telegraph).
Кушнер добавил, что Путин глубоко понимает проблемы, касающиеся украинского кризиса, и придерживается четких убеждений по ним. Он отметил, что у него сложилось впечатление, что Путин хочет как мира на Украине, так и нормализации отношений с США. По словам спецпосланника президента США, не все могут разделить взгляды Путина, но он безусловно является гроссмейстером политики.
«Он действительно хочет посмотреть, есть ли возможность начать все заново», – заключил Кушнер.
При этом Кушнер заявил, что США поддерживают Украину и делятся с ней разведывательной информацией. По его словам, Соединенные Штаты были крупнейшим донором вооружения для Киева. При этом Кушнер отметил, что задача Вашингтона – быть посредником.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в скором времени, однако по датам пока нет никакой определенности.
25 ноября помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что после переговоров Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС общался со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Кушнером.