Кушнер добавил, что Путин глубоко понимает проблемы, касающиеся украинского кризиса, и придерживается четких убеждений по ним. Он отметил, что у него сложилось впечатление, что Путин хочет как мира на Украине, так и нормализации отношений с США. По словам спецпосланника президента США, не все могут разделить взгляды Путина, но он безусловно является гроссмейстером политики.