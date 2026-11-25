Вместе с закрытием бюро европейской страны глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хён Су передал требование и непосредственно его руководителю Сильвену Астье покинуть страну в течение двух суток. «Посягающие на суверенные права КНДР и интересы ее граждан действия ни в коем случае не могут быть приняты», – подытожили в Пхеньяне. Еще накануне, 24 ноября, о грядущей острой негативной реакции предупреждала Ким Ë Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына, которая возглавляет один из отделов ЦК Трудовой партии Кореи. В частности, она заявила о необходимости «всестороннего пересмотра» отношений со Швейцарией из-за недружественных действий. «Это, очевидно, вероломный и враждебный сигнал. Безусловно, гнусный поступок», – сказала сестра Кима. При этом она, как и ее старший брат, в свое время получали образование в Швейцарии.