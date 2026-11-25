Почему отдых детей из России в лагере столкнул КНДР и ШвейцариюПхеньян не стерпел санкции и закрыл проработавшее лишь месяц представительство Берна
Министерство иностранных дел Северной Кореи 25 ноября потребовало от властей Швейцарии закрыть дипломатическое бюро этой страны. При этом оно было открыто вновь после пандемии коронавируса лишь в середине октября 2026 г., а на официальное открытие в страну приезжал даже министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Причиной для демарша КНДР стало включение 4 ноября Берном вслед за Евросоюзом (ЕС) в свои санкционные списки детского лагеря «Сондовон», расположенного в Вонсане на Японском море. Обвинения строятся вокруг наличия там программ для «перемещенных» украинских детей с подконтрольных России территорий и даже их «идеологической обработки». Первой санкции против «Сондовона» весной 2026 г. ввела Великобритания, и затем Северная Корея отозвала оттуда своего посла, понизив уровень дипотношений.
Вместе с закрытием бюро европейской страны глава департамента Европы МИД КНДР Пак Хён Су передал требование и непосредственно его руководителю Сильвену Астье покинуть страну в течение двух суток. «Посягающие на суверенные права КНДР и интересы ее граждан действия ни в коем случае не могут быть приняты», – подытожили в Пхеньяне. Еще накануне, 24 ноября, о грядущей острой негативной реакции предупреждала Ким Ë Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына, которая возглавляет один из отделов ЦК Трудовой партии Кореи. В частности, она заявила о необходимости «всестороннего пересмотра» отношений со Швейцарией из-за недружественных действий. «Это, очевидно, вероломный и враждебный сигнал. Безусловно, гнусный поступок», – сказала сестра Кима. При этом она, как и ее старший брат, в свое время получали образование в Швейцарии.