Павлюченкова будет курировать столичную медиаповестку партии, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к НЛ. Кроме того, она будет привлечена к ведению муниципальной кампании в Москве в 2027 г. как политконсультант. Власов тоже сотрудничает с партией как политтехнолог, сказал он «Ведомостям». Но два источника, близких к НЛ говорят, что он стал замглавы пресс-службы партии и также будет курировать взаимодействие со СМИ.