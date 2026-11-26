«Новые люди» нашли политтехнологов у конкурентовК партии присоединились бывшие сотрудники Сергея Миронова и Владимира Жириновского
«Новые люди» (НЛ) продолжают обновлять аппарат партии после успешных выборов в Госдуму. На постоянной основе к этой политической силе присоединятся выходцы из других партий – бывшая глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова и экс-руководитель приемной основателя ЛДПР Владимира Жириновского Василий Власов, выяснили «Ведомости».
Павлюченкова будет курировать столичную медиаповестку партии, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к НЛ. Кроме того, она будет привлечена к ведению муниципальной кампании в Москве в 2027 г. как политконсультант. Власов тоже сотрудничает с партией как политтехнолог, сказал он «Ведомостям». Но два источника, близких к НЛ говорят, что он стал замглавы пресс-службы партии и также будет курировать взаимодействие со СМИ.