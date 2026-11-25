Сегодня, когда вопросы демографии приобрели в России, да и во всем мире особую остроту, важно определить главное: государственная политика в этой сфере должна быть направлена не только на арифметическое увеличение числа рождений, но и прежде всего на сохранение народа, укрепление здоровья граждан и создание условий, при которых люди могут жить долго, достойно и уверенно смотреть в будущее.