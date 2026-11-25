Жизнь после роддомаКакие задачи предстоит решить государству для преодоления демографического кризиса
Демографическая политика – одна из тех областей государственной деятельности, где особенно опасно подменять решение системных проблем поиском простых ответов. Текущая рождаемость (среднее количество детей на одну женщину в 2025 г. было 1,36), старение населения, различия в качестве медицинской помощи и социальном обеспечении – все это не отдельные явления. Поэтому и подход к их преодолению должен быть комплексным, последовательным и рассчитанным на десятилетия.
Сегодня, когда вопросы демографии приобрели в России, да и во всем мире особую остроту, важно определить главное: государственная политика в этой сфере должна быть направлена не только на арифметическое увеличение числа рождений, но и прежде всего на сохранение народа, укрепление здоровья граждан и создание условий, при которых люди могут жить долго, достойно и уверенно смотреть в будущее.