Сейчас дань памяти воздается только погибшим при таких же обстоятельствах гражданам России и иностранных государств. Увековечению подлежит память об их гибели в ходе военных действий, выполнения других боевых задач, служебных обязанностей по защите Отечества, в том числе на территориях других государств, умерших от ранений или болезней, полученных в этих обстоятельствах, пропавших без вести, умерших в плену, где оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.