Правительство поддержало увековечение погибших при защите России апатридовМера направлена на служивших по контракту в российской армии лиц без гражданства
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности с учетом замечания поддержала законопроект, предлагающий увековечивать память лиц без гражданства (апатридов), погибших при защите России. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника – один в Белом доме, другой близкий к нему. Документ вносит соответствующую поправку в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Законопроект разработала и внесла в Госдуму в июне 2026 г. Брянская областная дума.
Сейчас дань памяти воздается только погибшим при таких же обстоятельствах гражданам России и иностранных государств. Увековечению подлежит память об их гибели в ходе военных действий, выполнения других боевых задач, служебных обязанностей по защите Отечества, в том числе на территориях других государств, умерших от ранений или болезней, полученных в этих обстоятельствах, пропавших без вести, умерших в плену, где оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.