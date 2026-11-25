Российским туристам могут существенно ограничить въезд в шенгенскую зону. Данные меры 25 ноября обсудили послы стран Европейского союза (ЕС), сообщает новостной портал Rapporteur. В его распоряжение попал текст письма, который Совет ЕС (орган глав правительств стран-членов) распространил среди 27 стран – членов блока. В письме содержится призыв выработать единую политику государств Евросоюза, которая будет направлена на то, чтобы препятствовать «необязательным» поездкам россиян в Европу. Подобные меры поддержали Швеция, Польша, Дания и Эстония, обратившись к руководящему органу ЕС – Европейской комиссии (ЕК) с призывом ограничить прибытие россиян в шенгенскую зону.