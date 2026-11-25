Губернаторы без позолотыПочему задержания глав регионов никого не удивляют
Задержание и арест главы Мурманской области Андрея Чибиса не только не вызвали видимого резонанса, но и не особенно удивили экспертов. Довольно буднично освещались в СМИ. Тема быстро утонула в общем потоке сообщений об уголовных делах вице-губернаторов, вице-мэров, депутатов и бывших чиновников, несмотря на то что действующих руководителей регионов не задерживали с 2021 г.
А когда-то – лет 11 назад – такие события в других регионах производили общефедеральный фурор.
Отчасти нынешняя ситуация связана с отсутствием обязательного прежде «телевизионного антуража». Где деньги в сейфе, где дорогие часы, где частные самолеты? Единственное, что было предъявлено публике, – декларация, которую Чибис подавал как кандидат в депутаты Госдумы (вел региональную группу по Мурманской области и Карелии). Правоохранительные органы обошлись без демонстрации каких-либо богатств губернатора.
Но раньше было по-другому. В 2015 г. задержали главу Коми Вячеслава Гайзера вместе с группой высокопоставленных чиновников и бизнесменов республики, им вменяли создание преступного сообщества, мошенничество, получение взяток и легализацию преступных доходов. Тогда губернатора доставили из Москвы в Сыктывкар, чтобы найти в его кабинете сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов, планы покупки самолетов и документы на несколько офшорных компаний.
В том же году арестовали губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Там тоже аудитории показывали «истинное лицо» главы региона. Обыски проводили на Сахалине, в Москве и Подмосковье. Сценарий был тем же: деньги, дорогие часы, ювелирные изделия. И пишущая ручка стоимостью 36 млн руб. Можно вспомнить и задержание кировского губернатора Никиты Белых в 2016 г. при получении 400 000 евро...
Спустя годы такой «картинки» для убеждения публики не потребовалось. Почему? Ответ напрашивается: губернаторы (не все!) обладают все меньшей субъектностью и все меньше зависят от поддержки населения. Часть из них воспринимает «командировку» в регион как трамплин для возвращения на федеральный уровень. Губернаторы все больше сравниваются с остальными чиновниками.
Поэтому и задержания не вызывают у публики цепляющих эмоций.