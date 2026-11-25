Спустя годы такой «картинки» для убеждения публики не потребовалось. Почему? Ответ напрашивается: губернаторы (не все!) обладают все меньшей субъектностью и все меньше зависят от поддержки населения. Часть из них воспринимает «командировку» в регион как трамплин для возвращения на федеральный уровень. Губернаторы все больше сравниваются с остальными чиновниками.