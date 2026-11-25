Инфляция в октябре ускорилась до 6,87% в годовом выраженииЗначимое влияние оказала плановая индексация тарифов коммунальных услуг
Годовая инфляция в октябре 2026 г. ускорилась до 6,87% после 6,35% в сентябре и 6,33% в августе, следует из данных Росстата. В месячном выражении рост ИПЦ в октябре составил 0,99% после 0,35% в сентябре. Ускорение произошло на фоне индексации тарифов ЖКУ, «за ее исключением инфляция умеренная – 0,28% месяц к месяцу», отмечает Минэкономразвития в докладе «О текущей ценовой ситуации».
Публикация с оценками темпов роста цен за октябрь вышла с задержкой относительно планового графика Росстата. Ведомство выпустило сообщение о переносе сроков выхода ряда других статистических материалов «в связи с продлением сроков приема первичных данных». В их числе доклады «О промышленном производстве в Российской Федерации», «О финансовых результатах деятельности организаций», «Об индексе цен производителей на промышленные товары (услуги)», «Социально-экономическое положение России». Обновленный план срочных публикаций появится в разделе «Анонсы» на сайте Росстата. Ведомство добавляет, что «до конца года будет обеспечена регулярность публикации всей статистической информации».
«Инфляция в устойчивой части остается на повышенном уровне, инфляционные ожидания в экономике – вблизи максимумов последних лет. К сожалению, такая ситуация может продлиться дольше, чем мы оценивали в июле», – предупреждала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 23 октября. ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5%. Средняя инфляция с 2022 г. на 9 ноября составила 8,7%, сообщила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, несколько лет высокой инфляции закрепили повышенные ожидания населения и бизнеса.
Продовольственные товары в октябре подорожали на 5,05% год к году, относительно сентября показатель увеличился на 1,05%. Месячный рост цен с сезонной корректировкой достиг 0,71% против 0,67% месяцем ранее, оценил Минэк. На плодоовощную продукцию цены выросли на 1,63% в месячном выражении, на остальные продукты питания – на 0,98%. Подешевел сахар (-2,6%), замедлилась динамика цен на подсолнечное масло и яйца. Снизились цены на яблоки (-7,1%), морковь (-5,1%), лук репчатый (-4,3%). При этом заметно выросли цены на помидоры (+21,8%), икру лососевых рыб (+19,8%), апельсины (+7,9%), перец сладкий (+7,5%), следует из данных Росстата.
В категории непродовольственных товаров цены увеличились на 5,58% год к году – динамика была ниже сентябрьских 6,47%. В месячном выражении цены в этом сегменте снизились на 0,17%, с поправкой на сезонность – на 0,25%. Бензин подешевел на 3,9%, дизельное топливо – на 0,4%. Минэк отмечает снижение темпов роста цен на бытовую химию, электро- и бытовые приборы и медикаменты. При этом подорожали ноутбуки (+2,9%), компьютеры планшетные и уголь (+2,7%), смартфоны, флеш-накопители USB (+2,4%), дрова (+2,2%), говорится в докладе Росстата.
Услуги подорожали на 10,86% в годовом выражении. Это произошло в результате планового повышения тарифов естественных монополий с 1 октября – рост в среднем по России составил 7,97%, сообщил Минэк. Тарифы на водоотведение выросли в октябре на 15,1%, горячее водоснабжение подорожало на 14,7%, холодное – на 14,1%. Другие услуги также стали стоить больше: отопление – на 12,9%, электроэнергия – на 11,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,4%, газоснабжение – на 10%. Цена абонентской платы за пакет услуг сотовой связи выросла на 13%.
Сезонно скорректированный рост цен на услуги в октябре месяц к месяцу составлял 1,9%, тогда как в сентябре – 0,62%. Без поправки цены изменились на 2,24%. Вместе с тем произошло снижение цен на экскурсионные услуги (на 7,4% месяц к месяцу), также подешевели услуги зарубежного туризма (на 15,1%).