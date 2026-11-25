«Инфляция в устойчивой части остается на повышенном уровне, инфляционные ожидания в экономике – вблизи максимумов последних лет. К сожалению, такая ситуация может продлиться дольше, чем мы оценивали в июле», – предупреждала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ 23 октября. ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5%. Средняя инфляция с 2022 г. на 9 ноября составила 8,7%, сообщила Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, несколько лет высокой инфляции закрепили повышенные ожидания населения и бизнеса.