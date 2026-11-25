FT: в норвежской компании увидели «медовые ловушки» России
Двое руководителей норвежской оборонной компании Nammo связали рост числа русскоязычных женских анкет в приложениях для знакомств с возможными попытками якобы заманить сотрудников в «медовые ловушки». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в компании.
По их словам, в небольшом норвежском городе Рауфосс, где базируется Nammo, заметно увеличилось число русскоязычных женщин в приложениях для знакомств. Кроме того, руководители компании обратили внимание на появление «китайских секс-работниц» в местной гостинице. Собеседники издания расценили это как возможные попытки скомпрометировать сотрудников предприятия.
Генеральный директор Nammo Мортен Брандтцег в беседе с FT заявил о возросших угрозах для оборонной промышленности. «Риск диверсий и нападений на наших сотрудников возрос. Нет никаких сомнений в том, что это также своего рода гибридная деятельность», – сказал он.
По словам Брандтцега, Nammo и другие оборонные компании усилили меры безопасности.
24 ноября MI5 и министерство обороны Великобритании предупредили предприятия оборонного сектора, поставляющие вооружение Украине, о возможной угрозе диверсий, в которых Лондон подозревает Москву. Посольство РФ в Лондоне в ответ на эти обвинения заявило, что Россия не планирует атаковать британские оборонные предприятия, которые поставляют военную технику Украине.