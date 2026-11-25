Генеральный директор Nammo Мортен Брандтцег в беседе с FT заявил о возросших угрозах для оборонной промышленности. «Риск диверсий и нападений на наших сотрудников возрос. Нет никаких сомнений в том, что это также своего рода гибридная деятельность», – сказал он.