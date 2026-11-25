25 ноября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения и перешла на резервные источники питания. Связь Запорожской АЭС с последней действовавшей внешней линией электропередачи «Ферросплавная-1» была потеряна в 5:28 по местному времени. Электростанция осталась без внешнего электроснабжения в 28 раз с начала конфликта на Украине.