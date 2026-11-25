Яшина: на ЗАЭС есть запас дизельного топлива
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) имеется запас дизельного топлива, а продолжительность работы станции на нем зависит от режима работы дизель-генераторов. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Запас дизельного топлива на станции есть. Продолжительность работы на этом запасе зависит от режима, в котором работают дизель-генераторы. Наши специалисты знают, как свести расход топлива к минимуму с соблюдением всех требований безопасности», – сказала она.
25 ноября Международное агентство по атомной энергии сообщило, что ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения и перешла на резервные источники питания. Связь Запорожской АЭС с последней действовавшей внешней линией электропередачи «Ферросплавная-1» была потеряна в 5:28 по местному времени. Электростанция осталась без внешнего электроснабжения в 28 раз с начала конфликта на Украине.
В тот же день Яшина заявила ТАСС, что резервные дизель-генераторы включились на ЗАЭС штатно, а персонал станции контролирует ситуацию. Она отметила, что угрозы ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме.